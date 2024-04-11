Суханкина заявила, что ее дети могут зарабатывать самостоятельно: «У них есть собственные денежки»

Маргарита Суханкина переживает новую волну популярности после того, как вышел сериал «Слово пацана», в котором играли хиты группы «Мираж». Не удивительно, что певица даже в свой день рождения решила дать концерт.

Она регулярно ездит на гастроли. 11 апреля артистка отметила свое 60-летие. Юбилей она встретила на сцене, а вот ее муж и дети остались дома. Но в интервью Суханкина призналась, что устроит семейное застолье, а также к ней будут приезжать друзья. Певица уверена, что супруг Александр устроит ей сюрприз, а дети сделают подарки, а также купят торт и цветы.

Напомним, что в 2013 году она усыновила трехлетнюю девочку Валерию и четырехлетнего мальчика Сергея.

«Дети мои хорошо зарабатывают с некоторых пор, и у них есть собственные денежки», – заявила Маргарита.

Она объяснила, что с раннего возраста ее наследники стали заниматься городошным спортом. По ее словам, дети не только участвуют в соревнованиях, но и порой их зовут быть судьями. На этом они и зарабатывают.

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