Участник дуэта HammAli & Navai Алиев обиделся на шутку Баскова о названии их группы: «Я себе такое не позволяю»

Дуэт HammAli & Navai стал популярным за последние несколько лет. Об артистах упомянули в шоу «Дуэты», которое ведут Николай Басков и Сергей Лазарев. Там на сцене выступили Джони и Эмин. После их фееричного дуэта один из ведущих стал хвалить их. Лазарев отметил, что Джони пишет песни, которые исполняет в том числе дуэт HammAli & Navai. А когда Басков услышал название группы, то решил пошутить. В итоге его слова обернулись скандалом.

«Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь брат, навали, хочешь — уходи!» – сказал певец.

Одному из участников дуэта Александру Алиеву не понравились слова ведущего. Он подверг Баскова критике и дал понять, что он такой юмор считает низким. Артист счел шутку неудачной.

«Высокоинтеллектуальный юмор, основанный на предвзятом отношении... У меня нет своих, у меня есть творческое сообщество. Так шутить легче всего. Я себе такое не позволяю», – высказался Алиев.

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Он также добавил, что шутку считает несмешной и не разделяет мнение людей, которые на концерте стали смеяться. Рэпер добавил, что за семь лет они стали известным дуэтом и теперь уже смеяться над их псевдонимом неуместно. Алиев заявил, что коверкать название в эфире телеканала точно нельзя. Певец подчеркнул, что ему это не нравится.