Авербух о реакции 20-летнего сына Мартина на вторую беременность Арзамасовой: «Счастлив за меня и нашу семью»

50-летний Илья Авербух наслаждается семейным счастьем. Он состоит в браке с Лизой Арзамасовой. Их сыну Льву летом исполнится три года. А на днях пара объявила, что ждет пополнения в семье. Актриса несколько месяцев маскировала беременность. Но теперь она уже не скрывает свое интересное положение. Пока супруги не раскрыли пол будущего ребенка. Однако Лиза сразу спросила своего старшего сына, как он относится к тому, что в их семье появится еще один малыш. Лев заявил, что рад.

А у Авербуха есть сын Мартин, которому 20 лет. Он родился в первом браке фигуриста с Ириной Лобачевой. Еще недавно парень жил с отцом, но теперь учится в вузе и строит свою жизнь. Мартин подружился с Лизой, которая всего на 9 лет его старше. По словам Ильи, родные первыми узнали о беременности его жены. Его старший наследник рад за отца.

«В нашей семье эта новость воспринята позитивно. Мартин узнал об этом гораздо раньше и счастлив за меня и нашу семью!» - заявил спортсмен, пишет «СтарХит».

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он также добавил, что Арзамасова хорошо себя чувствует. По его словам, актриса продолжит играть в театре. В апреле она задействована в нескольких спектаклях.