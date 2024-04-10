Маша Малиновская опровергла роман с Сергеем Арутюновым

Маша Малиновская заявила, что ее не связывают любовные отношения с музыкантом Сергеем Арутюновым.

Отметим, что разговаривать о том, что ведущая завела роман с певцом стали после того, как их заметили вместе на концерте Арутюнова. Был момент, когда артисту стало плохо и даже пришлось вызвать скорую.

И, пока машина ехала к музыканту, с ним в гримерке якобы была Маша Малиновская. По заверениям очевидцев, она активно помогала Сергею Арутюнову прийти в себя. Оказалось, что это все не так. Или блондинка не захотела раскрывать карты перед журналистами.

«Я даже не знаю, кто это такой. Я с ним не знакома», — заявила Мария passion.ru.

Знаменитость не скрыла, что у нее сейчас нет мужчины. И все из-за того, что она чересчур предъявляет много требований к своим избранникам. Малиновская заявила, что хотела бы, чтобы ее любимый был знаменит и имел определенный статус в обществе.

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