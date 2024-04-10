Юрий Кузнецов из «Улицы разбитых фонарей» рассказал о жизни дочери: «Занимается кастингами»

Юрий Кузнецов в свои 77 лет остается востребованным актером. Он редко посещает светские мероприятия, но на днях появился на премьере «Тети Марты-2». Артист сразу заявил, что не страдает деменцией в отличие от своего персонажа в серале. Юрий Александрович признался, что ведет активный образ жизни.

Он хочет летом поехать на дачу, но не исключает, что из-за плотного графика съемок не сможет отдохнуть. Также актер помогает своей взрослой дочке Александре. Оказалось, что у нее профессия, которая связана с кино.

«Я гуляю, я готовлю, потому что дочь Саша много работает, и я вижу это, как она сидит у компьютера целыми днями. Я стараюсь баловать дочь завтраками и обедами», – поделился Кузнецов.

По его словам, наследница трепетно относится к работе.

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«Она занимается кастингами, а это очень серьезная работа, это тот фундамент, на основе которого будет создаваться фильм», — цитирует актера «МК».

Напомним, что артист снялся в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Непослушник», «Тетя Марта», «Брат». Он дважды состоял в браке. От первой избранницы Валентины у него есть дочка Наталья. А Саша родилась уже во втором браке звезды с возлюбленной по имени Ирина. В 2012 году жена Кузнецова умерла, что стало для него настоящим ударом.