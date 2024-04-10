Гузеева обратилась к хейтеру Кудрявцевой, которой не понравился ее костыль: «Даже этому завидуете. Несчастная»

Лера Кудрявцева уже почти два месяца восстаналивается после травмы колена. Она повредила ногу, когда репетировала танец. В итоге ей пришлось пережить операцию, чтобы врачи заменили порванную связку.

Если раньше блондинка с трудом вставала с кровати, то теперь она ездит на съемки и тренируется в спортзале, чтобы восстановить гибкость ноги. На днях телеведущая появилась на съемках шоу «Звезды», где с командой «Раисы» борется за приз в 20 миллионов рублей.

В соцсети Лера выложила фото с проекта. Она позировала в розовом вчернем платье и с костылем, который обклеили стразами. Одна из подписчиц телеведущей решила ее упрекнуть за то, что она была с костылем. По всей видимости, она посчитала, что 52-летняя Кудрявцева уже восстановилась и могла обойтись без него.

«Можно было и без палки, тем более в таком платье!» — написала пользовательница Сети.

За телеведущую решила заступиться Лариса Гузеева. Она недавно тоже сломала ногу, поэтому знает, как сложно приходится коллеге.