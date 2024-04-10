Гузеева обратилась к хейтеру Кудрявцевой, которой не понравился ее костыль: «Даже этому завидуете. Несчастная»

Лариса Гузеева тоже недавно сломала ногу. Фото: Global Look Press

52-летняя телеведущая появилась на съемках шоу «Звезды» в розовом платье и с костылем в стразах. Одна из подписчиц Леры Кудрявцевой упрекнула ее в том, что она пришла с костылем.

Лера Кудрявцева уже почти два месяца восстаналивается после травмы колена. Она повредила ногу, когда репетировала танец. В итоге ей пришлось пережить операцию, чтобы врачи заменили порванную связку. 

Если раньше блондинка с трудом вставала с кровати, то теперь она ездит на съемки и тренируется в спортзале, чтобы восстановить гибкость ноги. На днях телеведущая появилась на съемках шоу «Звезды», где с командой «Раисы» борется за приз в 20 миллионов рублей. 

В соцсети Лера выложила фото с проекта. Она позировала в розовом вчернем платье и с костылем, который обклеили стразами. Одна из подписчиц телеведущей решила ее упрекнуть за то, что она была с костылем. По всей видимости, она посчитала, что 52-летняя Кудрявцева уже восстановилась и могла обойтись без него. 

«Можно было и без палки, тем более в таком платье!» — написала пользовательница Сети. 

За телеведущую решила заступиться Лариса Гузеева. Она недавно тоже сломала ногу, поэтому знает, как сложно приходится коллеге. 

«Даже этому завидуете. Несчастная», — заявила Гузеева хейтерше. 

Лера Кудрявцева продолжает участвовать в шоу. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

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