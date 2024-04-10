Причиной смерти дрессировщика Андрея Клыкова стало онкологическое заболевание

Андрей Клыков умер 9 апреля. Он был дрессировщиком, а также снялся в сериале «Улица разбитых фонарей». Артист был найден мертвым в своей квартире в Москве.

Его обнаружила мама, которая сообщила о случившемся в полицию. По ее словам, утром она зашла в комнату и увидела, что ее наследник не дышит. Оказалось, что 57-летний Клыков боролся с тяжелым недугом, что и стало причиной смерти.

«При жизни умерший страдал от онкологического заболевания и имел в анамнезе хронические заболевания», — цитирует свой источник ИА Регнум.

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У артиста осталась жена Юлия Филатова, а также двое детей: дочка Анастасия и сын Михаил. У него было много ярких номеров с животными. А в знаменитом сериале он снялся вместе с обезьянкой.

Жена покойного дрессировщика сообщила, что прощание с ним состоится в 11 апреля в 12 часов в траурном зале «Ритуал», а позже пройдет отпевание в храме, который находится рядом.