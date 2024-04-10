Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Стало известно, где захоронят прах народного артиста Александра Ширвиндта.
Издание KP.RU со ссылкой на Театр сатиры сообщило, что вечное упокоение знаменитость найдет на Новодевичьем кладбище. Произойдет это 14 апреля.
Зрители и коллеги уже попрощались с актером 18 марта. В этот день его тело разместили в Театре сатиры, которому он отдал львиную долю своей творческой жизни.
Люди нескончаемым потоком шли к его гробу попрощаться и заваливали цветами, преимущественно красного цвета.
Вдова Александра Ширвиндта приходила на прощание с супругом, держась за трость. Как передавали корреспонденты Teleprogramma.pro с места событий, она была крайне подавлена, однако ощутимую поддержку в этот момент ей оказывал сын Михаил Ширвиндт.
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