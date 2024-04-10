Пенкин заявил, что Кунгуров закодировался незадолго до смерти: «Не пил, занимался спортом»

Евгений Кунгуров был востребованным оперным певцом. Он выступал в Кремле, вел передачу на канале «Культура». Многие были поражены, когда узнали, что 8 апреля артист совершил суицид. Его отец Виктор рассказал, что у сына была болезнь, которая связана с психикой. Он в 2023 году лежал психиатрической клинике три раза. Жена Ирина даже хотела развестись с артистом, но потом передумала.

Сергей Пенкин рассказал, что много лет знал Кунгурова и его первую жену Наталью. Певец не понимает, что могло произойти, чтобы его коллега не захотел жить. По словам артиста, он виделся с ним всего месяц назад на съемках передачи, Евгений находился в отличном настроении. Также Пенкин заявил, что алкогольную зависимость певец смог победить.

«Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел», — рассказал он, пишет KP.RU.

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Дата похорон Кунгурова пока не назначена. Его родители и близкие тяжело переживают утрату. Также ведется расследование обстоятельств смерти певца.