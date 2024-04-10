Съемки передачи «Романтика романса» перенесли на осень из-за смерти ведущего Евгения Кунгурова

Смерть 40-летнего Евгения Кунгурова стала огромной неожиданность для его родных, а также для миллионов его поклонников. Он не только выступал на сцене, но и был солистом Калининградского музыкального театра.

Также артист вел передачу «Романтика романса» на канале «Культура». 10 лет он вел этот проект вместе с Екатериной Гусевой. В студии передачи звездные гости исполняют не только романсы, но и песни из любимых кинофильмов, телефильмов, мультфильмов и хиты из мюзиклов.

После того, как Кунгуров был найден мертвым, продюсеры стали думать, что делать с шоу. Найти замену ведущему они пока не смогли. В связи с этим было принято решение взять паузу. Съемки будут перенесены.

«Выражаем соболезнования родным и близким Евгения Кунгурова. О намеченных на 13 и 14 апреля съемках программы «Романтика романса» сообщим дополнительно», — сказали пресс-службе канала «Культура».

В итоге руководители «Романтики романса» решили поставить съемки на стоп — до осени, пишет KP.RU.

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Напомним, что на данный момент ведется расследование суицида Кунгурова. Дата и место прощание с артистом пока не были объявлены.