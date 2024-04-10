Гоген Солнцев показал фото с женой и маленьким сыном: «Переживаю самые необычные дни»

Гоген Солнцев раньше регулярно становился героем передач Андрея Малахова. Шоумен в студии обсуждал проблемы в своей личной жизни. После развода с возрастной Екатериной Терешкович он сыграл свадьбу с ее дочкой Полиной. Некоторое время ничего не было известно о том, чем занимается Гоген. Он лишь иногда делился новыми фото в соцсетях. А недавно артист поразил поклонников, когда показал ребенка. Так Солнцев сообщил, что стал отцом. Вскоре он признался, что супруга подарила ему сына. Мальчика пара назвала Иваном.

10 апреля шоумен выложил новое фото. Он запечатлелся с женой, которую целовал в щеку. Полина держала при этом на руках крохотного наследника, который спал. Они находились дома в своей гостиной

«Сейчас переживаю самые необычные дни. Мне не верится, что моя жизнь поменялась на 360 градусов. Я никогда не чувствовал такую тесную связь с этим маленьким существом, а теперь он тут - этот маленький комочек счастья лежит, нуждается во мне, и хочется так много всего сделать для него», — поделился Гоген.

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Он также признался, что пока спит по два или три часа в сутки. По всей видимости, тяготы отцовства ему только в радость. Ранее артист признался, что Полина настояла на домашних родах. Он заявил, что это очень опасно.