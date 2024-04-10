Сестра Евгения Кунгурова Наталья о смерти певца: «Настоящую правду знает только его жена и отец»

Евгений Кунгуров был найден мертвым. Он предупредил жену Ирину, что собирается покончить с собой. Певца не успели спасти. Правоохранительные органы проводят проверку по этому делу. Оказалось, что артист в 2023 году несколько раз лечился в психиатрической клинике.

В СМИ сообщили, что у него была депрессия и расстройство личности. Но его родная сестра Наталья призналась, что ничего не знала о таких проблемах брата. Она удивилась, что супруга певца не стала ничего делать.

«Почему жена не била тревогу, надо у нее спросить. Она, видимо, не хочет общаться, если не выходит на связь со СМИ. Для нашей семьи это трагедия. Но настоящую правду знает только его жена и отец», — сказала Наталья.

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Папа Кунгурова Виктор заявил, что его сын действительно болел. Однако он пояснил, что это была нервная болезнь, которая не дает человеку спокойно жить. По его словам, внешне она никак не проявляется, но на самом деле человеку очень плохо. А вот про то, что Евгений и его жена Ирина едва не развелись в 2023 году, отец артиста ничего не знал, пишет KP.RU.