Живущая в США Ирина Шейк стала лицом российского бренда одежды Gloria Jeans

Ирина Шейк в 38 лет находится на пике карьеры. Она живет в Нью-Йорке, регулярно участвует в неделях моды, а также снимается в рекламных компаниях мировых брендов. 10 апреля стало известно, что Ирина стала лицом российского бренда одежды Gloria Jeans.

Она также снялась в рекламной компании этой марки, продемонстрировав наряд из новой коллекции. Съемки получили вдохновляющее название «GJ: Новая история известного бренда».

На кадрах Шейк позировала в песочном тренче, футболке с принтом и джинсовых шортах с рваным краем. Она также показала топик и объемный бомбер с капюшоном. Модель примерила несколько образов в стиле кэжуал. Она позировала на улице. Ирина распустила волосы и была в неброском повседневном макияже.

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