На Крайнем Севере начались съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» с Пореченковым

Сериал «Полярный» успел полюбиться зрителям. ТНТ начал снимать четвертый сезон комедии. По сюжету город Полярный привлекает внимание иностранцев. Партнеры из Китая хотят инвестировать большие деньги в город, создать новые рабочие места и даже организовать культурный обмен. Мэр Полярного, Раиса Борисовна, которую играет Мария Кравченко, готова заключить соглашение с зарубежными инвесторами, так как это может помочь ей продвинуться по карьерной лестнице.

Но Витя, которого играет Михаил Пореченков, замечает у одного из китайских партнеров татуировку, которая открывает ему глаза — этот человек член мафиозной группировки «Черный дракон». Тогда он подозревает, что мафия намерена использовать инвестиции в качестве прикрытия для своей незаконной деятельности в Полярном. Зрители увидят, как будет развиваться эта история.

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В новом сезоне снова снялись Катерина Шпица, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие. Также в съемках примут участие зарубежные актеры. Примечательно, что съемочная команда поехала на Крайний Север ради красочных кадров. Съемки пройдут в снежном Кировске и в городе Салехарде. Премьера сериала «Полярный – 4» состоится на телеканале ТНТ.