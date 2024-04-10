Соседи Пугачевой рассказали, что Орбакайте сдает четырехкомнатную квартиру артистки в Москве

Алла Пугачева больше двух лет живет за рубежом. Она обосновалась в Израиле, но также ездит на Кипр. У певицы в России осталось много недвижимости. Так недавно Максим Галкин* заверил, что в их замке в деревне Грязь живут люди, которые не только присматривают за домом, но и выращивают овощи.

Но люди из окружения пары рассказали, что там никто не живет. За замком присматривают два охранника, а также приезжает садовник, который смотрит за садом.

Также у Примадонны есть две квартиры в Москве. Одна из них пустует. А вот четырехкомнатная квартира артистки на Тверской-Ямской принадлежит Кристине Орбакайте. Оказалось, что певица ее сдает.

«В квартире Пугачевой около года жила филиппинка. Она арендовала жилплощадь у Кристины Орбакайте, собственницы этих апартаментов. Девушка была тихая, спокойная, всем нравилась, но потом она внезапно съехала. Уже несколько месяцев квартира заброшена, никто туда не ходит. Мы слышали, что семья Пугачевой ищет новых арендаторов», — пояснили соседи звезды по Тверской-Ямской, пишет KP.RU.

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На данный момент риелторы подобную квартиру в этом доме предлагают сдавать за 350 тысяч рублей в месяц. Тем самым, Пугачева или Орбакайте могут иметь доход в России благодаря недвижимости.