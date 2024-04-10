Блогер Настя Ивлеева перестала быть совладельцем бара в центре Москвы

Настя Ивлеева после вечеринки, которую устроила в Москве в «Мутаборе», перестала появляться на публике. Блогерше пришлось извиняться за то, что в Сети оказались фото с мероприятия.

Она также заплатила штраф в 100 тысяч рублей за административное нарушение. Клуб, где была вечеринка, был закрыт несколько месяцев.

А теперь стало известно, что Ивлеева решила избавиться от доли в новом баре в центре столицы, в меню которого есть коктейли с намеками на нашумевшую вечеринку.

Телеграм-канал SHOT, сообщает, что владельцем бара Nudles в Столешниковом переулке теперь будет ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин. Ивлеева захотела выйти из числа учредителей ООО «Блеск», которому принадлежит заведение.

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Напомним, что бар был открыт в конце марта. В меню были такие названия напитков, как «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями», где даже было фото блогерши. Но потом эти напитки исчезли из меню по неизвестным причинам.