В Кисловодске прошли съемки 12-го сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным

Сериал «Склифосовский» стал настолько популярным, то продюсеры решили снять продолжение. 12-й сезон медицинской драмы будет еще более эмоциональным и трогательным. Более того, зрителей ждут красивые пейзажи. Дело в том, что съемки нового сезона проходили в живописных местах Кисловодска.
Этот город славится своей красотой и уникальными достопримечательностями, такими как национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Г.К. Орджоникидзе.
Максим Аверин, который играет роль доктора Брагина, поделился своими впечатлениями от работы в этих местах. Он пришел в восторг от своей поездки на Северный Кавказ.
В Кисловодске прошли съемки 12-го сезона сериала. Фото: пресс-служба канала «Россия»
«Невозможно не любить Кисловодск за дачу Шаляпина! Невозможно не любить Пятигорск за уникальный музей-заповедник Лермонтова! Здесь замечательные места красоты и воздуха: на Джилы-Су мы так надышались, что спускались вниз, будто пьяные», — сказал актер.
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На этот раз, по сюжету доктор Брагин отправится в Кисловодск вместе со своим сложным пациентом, чтобы попасть к местному хирургу Дальской, которую сыграла Ольга Боровская. С ним в поездку отправится старшая дочка Тамара.
12 сезон сериала «Склифосовский» покажет канал «Россия».
Максим Аверин побывал в горах. Фото: пресс-служба канала «Россия»