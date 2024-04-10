В Кисловодске прошли съемки 12-го сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным

Сериал «Склифосовский» стал настолько популярным, то продюсеры решили снять продолжение. 12-й сезон медицинской драмы будет еще более эмоциональным и трогательным. Более того, зрителей ждут красивые пейзажи. Дело в том, что съемки нового сезона проходили в живописных местах Кисловодска.

Этот город славится своей красотой и уникальными достопримечательностями, такими как национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Г.К. Орджоникидзе.

Максим Аверин, который играет роль доктора Брагина, поделился своими впечатлениями от работы в этих местах. Он пришел в восторг от своей поездки на Северный Кавказ.