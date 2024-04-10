Отец Евгения Кунгурова о диагнозе певца: «Нервная болезнь, и это не депрессия»

Евгений Кунгуров была на пике популярности. Он выступал в Кремле, появлялся на телевидении и вел шоу «Романтика романса». Недавно ему даже присвоили звание заслуженного артиста России. На фоне такого успеха певец неожиданно наложил на себя руки.

Друзья заверяют, что не знали о проблемах артиста. Они признаются, что запомнили его веселым и позитивным. При этом в СМИ сразу появилась информация, что раньше Кунгуров страдал от алкогольной зависимости, а в 2023 году несколько раз лечился в психиатрической клинике.

Его сестра Наталья призналась, что не знала про диагноз брата. Она заявила, что только теперь узнает много поражающих фактов из жизни родственника. Евгений был близок со своим отцом Виктором. Именно он знал о том, что происходило с артистом.

«Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — пояснил отец Кунгурова. «Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — рассказал Виктор.

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При этом в семье звезды утверждают, что не знают ничего о его алкогольной зависимости. Кунгуров при жизни рассказывал, что у него есть страсть к выпивке. Он заверял, что бросил пагубную привычку, когда осознал, что поправился на 20 килограммов. По некоторым данным, тогда ему также пытались помочь первая жена Наталья и папа.

Сейчас по факту смерти певца проводится проверка. Следов криминальной смерти на теле артиста не было найдено, пишет KP.RU.