В окружении Пугачевой и Галкина* заявили, что в замке в деревне Грязь никто не живет

Алла Пугачева после того, как уехала в Израиль, редко появляется в Москве. Она лишь несколько раз появлялась в замке в деревне Грязь за последние два года. Сначала казалось, что в огромном здании никого нет. Но на днях муж певицы Максим Галкин* заверил, что там находятся новые жильцы, которые даже выращивают растения в саду и посадили огород. Однако в окружении супругов опровергли эту информация и уличили юмориста во лжи.

«В замке вечером зажигается в окнах свет, так настроена система «умного дома», чтобы создавалось впечатление, что в особняке кто-то живет. Чтобы ни у кого не возникло соблазна проникнуть на территорию», — цитирует знакомых Пугачевой KP.RU.

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Но они также отметили, что есть два охранника, которые смотрят за замком. Им супруги платят около 150 тысяч рублей в месяц. Также приезжает на участок садовник, чтобы поддерживать территорию и сад в приличном виде. Он получает около 70 тысяч рублей. А в самом доме никто не проживает.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.