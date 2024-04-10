Березин рассказал, что Кунгуров любил свою дочку: «Когда она родилась, он всем звонил»

40-летний Евгений Кунгуров умер 8 апреля. Певец совершил суицид. Предсмертную записку он оставил дома, а также предупредил о своем намерении жену Ирину, которая вызвала правоохранительные органы, но они не успели спасти артиста.

Владимир Березин рассказал, что хорошо знал Кунгурова и его семью. Он с трудом поверил в том, что случилось. Ведущий не знает, почему певец решился на такой страшный шаг. Но он отметил, что артист напоминал ему ребенка.

«Женя, как и многие талантливые люди, был человеком с очень тонко организованной нервной системой», — заявил Березин.

Он выразил соболезнования родителям Евгения. Ведущий признался, что проблемы в браке с женой Ириной могли пошатнуть состояние певца. Однако Владимир подчеркнул, что артист очень любил своих детей, поэтому сложно представить, почему он решил их оставить.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Женька так любил сына! А как он дочь любил! Когда она родилась, он всем звонил и говорил: «Поздравьте меня, поздравьте!». ...Не могу представить, как он мог позволить довести себя до такого состояния, чтобы совершить подобное», — высказался друг Кунгурова, пишет «МК».

Напомним, что сыну певца Ивану семь лет, а дочке Ариадне — два года.