Актриса Равшана Куркова стала ведущей детской версии шоу «Суперниндзя»

10 апреля стало известно, что Равшана Куркова дебютирует в роли ведущей развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС. Примечательно, что вместе с ней также будут ведущими блогер Дмитрий Масленников и регбист Василий Артемьев. Актриса поддержит 108 юных атлетов, преодолевающих сложнейшую полосу препятствий. Отмечается, что съемки шоу проходят в Минеральных Водах, где Куркова находится рядом с участниками и их родителями возле зрительской трибуны.

«Я знаю, как мой сын реагирует на ошибки и неудачи, и понимаю, какое колоссальное напряжение испытывают дети в этом шоу. Важно, чтобы ребенок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя», — поделилась она.

Добавим, что шоу «Суперниндзя» стало популярным и его посмотрели десятки миллионов человек. А вот особенностью детской версии проекта стали разнообразные препятствия, адаптированные под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Юные спортсмены вместе с тренерами и судьями проекта, включая Станислава Кокорина и Юрия Прокудина, тестировали трассу перед съемками.

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Победители в трех возрастных категориях разделят главный приз в размере 6 миллионов рублей.