В окружении Пугачевой признались, что летом певица приедет в Москву

Алла Пугачева за последние два года приезжала в Россию лишь несколько раз. Она была на похоронах друга Валентина Юдашкина, а также осенью 2023 года посетила звукозаписывающую студию в Твери.

Певица с трудом переносит перелеты, поэтому путешествует редко. Скоро она отметит свой юбилей. Ходят слухи, что артистка закатит праздник в Израиле и даже устроит тур по Европе. А теперь журналисты KP.RU выяснили, что летом Примадонна приедет в Москву, но лишь на один день.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок, — рассказали в окружении певицы.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что у Пугачевой осталось несколько квартир в Москве, а также замок и загородная дача. Некоторую недвижимость она сдает, а другая пустует. Одну из квартир певица намерена завещать внуку Дени Байсарову. На ее даче часто раньше отдыхал Никита Пресняков. Теперь особняк выставлен на продажу.