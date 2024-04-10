Обокравшей дочь актера Дмитрия Назарова* домработнице дали условный срок

Дмитрий Назаров* уже не живет в России. Но у него есть дочки Нина от первого брака и Арина от третьей жены Ольги Васильевой. Осенью прошлого года у младшей дочки артиста украли крупную сумму денег. Домработница умыкнула из тумбочки 3 миллиона 316 тысяч рублей, 6241 доллар, 4270 евро, 163 украинские гривны и 50 швейцарских франков. Ее задержали уже на следующий день после того, как она совершила кражу.

10 апреля Таганский суд Москвы вынес приговор домработнице звездной семьи. Женщина попыталась компенсировать причиненный ущерб, что спасло ее от тюрьмы. Она сразу искренне извинилась перед Ариной, и даже пыталась вернуть сумму. Ей отказали, но тогда домработница перевела 10 тысяч рублей семье артиста. По всей видимости, суд учел раскаяние женщины. Ей дали 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, пишет «МК».

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.