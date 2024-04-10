Мария Шукшина не отвечает на звонки мамы и сестры после слухов о задержании

Мария Шукшина решила молчать. Фото: Global Look Press

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Мария может скоро появиться с новым инфоповодом.

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина испытывает проблемы со здоровьем. Тем временем ее дочки Мария и Ольга продолжают судиться из-за наследства. А на днях появились слухи, что Мария якобы была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Однако адвокат ее сестры не подтвердил эту информацию. 

Более того, юрист звездной семьи Юлия Вербицкая-Линник считает, что Мария сама могла запустить такой слух о себе. Актриса не выходит на связь с журналистами, а также не берет трубку, когда звонят мама или сестра. 

«Она тоже не находит возможности ответить, но это не вызывает удивление, потому как это не первый и не последний раз, когда они ей звонили. Но видите, занят человек чем-то серьезным. 

Возможно, выйдет с каким-то новым информационным поводом, просто нужно немножко подождать», — уверена адвокат.

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Teleprogramma.pro выяснила, чем сейчас занята Мария. 

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