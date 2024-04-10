Уехавшая в Израиль Алла Пугачева поручила опеку над своим внучатым племянником водителю

Алла Пугачева уже два года живет за границей вместе с семьей. Она не скрывает, что старается заботиться о двойняшках Лизе и Гарри. Дети певицы теперь учатся в школе в Израиле. А вот в России у артистки остался внучатый племянник Женя, над которым она взяла опекунство в свое время.

Он является внуком ее покойного брата, полковника запаса Евгения Пугачева. Мальчик родился в 2011 году. Его назвали в честь дедушки. Примечательно, что он очень похож на Примадонну — у него рыжие волосы и есть фирменная пугачевская щербинка. Брать его в Израиль она не стала.

Но Алла Борисовна заботиться о нем дистанционно. Водитель певицы живет недалеко от ее замка в деревне Грязь. Именно ему, Игорю Польшикову, она поручила заботиться о родственнике. Ему артистка переводит 200 тысяч рублей на содержание внучатого племянника, пишет KP.RU.

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Напомним, что отцом мальчика является племянник звезды Влад. Он злоупотреблял алкоголем, а потом стал принимать запрещенные вещества. С мамой ребенка мужчина познакомился в клинике, где лечился от наркозависимости.

Виктория Фадеева старше его на девять лет. В 29 лет у Влада отнялись ноги, стали плохо работать руки. А его жена впала в кому после употребления запрещенных веществ. Тогда Пугачева забрала ребенка и свозила его на лечение в Израиль. Спустя несколько лет Виктория умерла. А вот Влад в 2019 году женился на Гузель Валиевой, спустя год у него родилась дочка, которую назвали Аллой.