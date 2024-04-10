На лидера Uma2rman Кристовского подали в суд за невыплату долга в 14 тысяч рублей

Основатель музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский оказался в центре финансового скандала. Как сообщает канал SHOT, артист выступил в качестве учредителя ООО «Ума» в 2022 году, планируя открыть кафе.

Музыкант подписал договоры о сотрудничестве с различными компаниями, которые занимаются обслуживанием предприятий, включая «Бизнес Связь», предоставляющую корпоративную коммуникацию юридическим лицам и бизнесменам.

Но что-то пошло не так с его идеей, Кристовский не стал открывать кафе. Вместе с тем Общество с ограниченной ответственностью закрывать тоже не счел нужным, как и не озаботился расторжением договора с «Бизнес Связью».

Руководство данного предприятия два года не обращало внимания на этот момент, а потом вдруг решило потребовать от Кристовского около 14 тысяч рублей долга. Артист отказался платить деньги и «Бизнес Связь» пошла требовать их от знаменитости через суд.

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