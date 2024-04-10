Актриса Арзамасова объявила, что ждет второго ребенка от Авербуха: «Спустя три года»

Лиза Арзамасова 9 апреля решила поделиться новым видео. Она собрала на кухне близких. Актриса дала телефон сыну Льву, а потом подошла к мужу Ильей Авербуху, который тоже держал в руках смартфон.
«У нас семья операторов что ли?» — пошутила артистка.
После этого Лиза рукой прижала кофту и показала свой округлившийся живот. Так она объявила о своей второй беременности. Звезда сериала «Папины дочки» ранее на этой кухне рассказала, что ждала первенца, поэтому посчитала место символичным.
«Я думаю, слова тут излишне. Спустя три года. Лев, а ты рад?» — сказала она.
«Да, я рад», — заверил мальчик.
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Друзья стали поздравлять пару.
«Лизочек! Мы очень, очень, очень рады! Самые-самые теплые, весенние, нежные поздравления», – написала ее коллега Мирослава Карпович.
К слову, недавно супруги стали подыскивать себе новое жилье. Уже тогда поклонники заподозрили, что у пары будет пополнение. Авербух не скрывал, что хочет еще детей. После рождения Льва он сразу сказал, что после паузы они попробуют завести еще одного малыша.
Напомним, что у фигуриста есть взрослый сын от первого брака Мартин. Он недавно стал жить отдельно от отца.