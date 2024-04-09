Поэтесса Воропаева призналась, что Кунгуров ушел от первой жены: «Он не очень хорошо поступил с Наташей»

8 апреля умер Евгений Кунгуров. Его нашли мертвым возле дома. По предварительным данным, он совершил суицид. Одной из первых на трагедию отреагировала поэтесса Любовь Воропаева. Она призналась, что у нее нет слов. Автор песен знала оперного певца и его первую жену Наталью Троицкую. Она удивилась, когда узнала, что Кунгуров в последние годы лечился от депрессии. По словам Воропаевой, раньше он был веселым.

«Когда я поняла, что он не очень хорошо поступил с Наташей, я с ним перестала общаться. Наташа очень искренний, хороший человек. Она вела все его дела, была его директором. Она везде его пыталась пропихнуть. Ради него порушила свою карьеру артистки, наплевала на себя. А он ушел от нее. Расстались они не очень хорошо. Как мне показалось, ей было горько», – поделилась поэтесса.

По ее словам, знакомство у нее с Евгением случилось давно. Он написал ей на почту, попросив написать несколько песен. Любовь отметила, что вскоре у него пошла карьера в гору. Она вспомнила, что в тусовке ходили слухи, что Кунгуров злоупотреблял алкоголем. Но Воропаева призналась, что подтвердить эту информацию не может, так как не знает, как он жил в последние годы, пишет KP.RU.

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Напомним, что певец состоял в браке со второй избранницей Ириной. Она подарила ему двоих детей.