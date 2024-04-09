Певица Елена Максимова высказалась о гибели Евгения Кунгурова: «Эту боль пережить невозможно»

Евгений Кунгуров был найден мертвым в Москве. Новость о том, что 40-летний певец совершил суицид многих шокировала. Его друзья и знакомые заверяют, что он был позитивным человеком и находится в расцвете карьере. Оперого артиста звали на разные шоу. Он участвовал в проекте «Один в один», вел передачу «Романтика о романса».

А на шоу «Голос» у него произошло много знакомств. Он работал «репортером V» – брал комментарии у коллег. Евгений тогда познакомился с Еленой Максимовой, которая его покорила. Тогда Кунгуров был в своем первом браке. Но Елена признавалась, что не уводила его из семья. Она рассказывала, что ушла от артиста, когда от него не последовало серьезных шагов.

Теперь Максимова высказалась о трагедии, которая случилась.

«Женя был чистая душа. Талантливый, искренний, настоящий. Сердце у него было большое. Неравнодушный человек, таких мало. Трагедия и невосполнимая утрата. Эту боль пережить и принять родным и близким невозможно. Мои глубокие соболезнования, скорблю вместе со всей страной», – заявила Елена, пишет KP.RU.

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Ранее стало известно, что у Кунгурова были проблемы со здоровьем. Он лечился несколько лет от депрессии. Певец едва не развелся с женой в 2023 году.