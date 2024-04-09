Сергей Пенкин заявил, что не замечал проблем с психикой у Евгения Кунгурова

Сергей Пенкин знал Евгения Кунгурова с тех пор, как они выступали на одной сцене в шоу «Один в один». Он был потрясен, когда узнал, что оперный певец погиб. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Пенкин рассказал, что дружил с коллегой и достаточно часто видел его на концертах. Он был поражен, когда узнал о том, что случилось. По его словам, Кунгуров любил шутить и был веселым человеком.

«До сих пор не понимаю и не могу осознать то, что произошло. Как? А еще очень жаль, что мы вспоминаем таких артистов только после гибели. Многие же не знали его, широкая аудитория. Таких людей надо вспоминать при жизни», – пояснил Сергей.

Он отметил, что у Евгения был очень сильный вокал. Певец восхитился тем, как его друг пел гимн России. Он подчеркнул, что знал лишь хорошие стороны артиста. Пенкин дал понять, что не верит в информацию, которая появилась в СМИ, что у Кунгурова были психические проблемы. Отмечается, что он лечился от депрессии и даже лежал в психиатрической больнице.

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