Бузова рассказала, что простила обман Тарасова ради сюрприза: «Сказал, что ложится спать, а я, дурочка, поверила!»

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. А вот в личной жизни ей не везет. Однако певица надеется, что встретит достойного мужчину. Она не скрывает, что любит ухаживания и романтичные поступки. Телеведущая рассказала, что однажды ее смог удивить Дмитрий Тарасов. Когда они были в браке, футболист решил устроить сюрприз для нее, но для этого ему пришлось соврать. Бузова отметила, что это редкий случай, когда обман можно простить.

«Мой супруг прилетел за мной в другой город. Он заранее все подготовил. Мне по телефону он сказал, что ложится спать, а я, дурочка, поверила! И вот я играю спектакль, а он выходит мне навстречу с цветами», – поделилась звезда.

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Она подчеркнула, что Дмитрий вел себя очень правдоподобно. Ольга заявила, что он очень хотел спать после тренировки и заверил, что направляется в кровать. Артистка добавила, что не любит ложь, но когда нужен эффект неожиданности, без этого не обойтись, пишет Peopletalk. Напомним, что футболист состоит в браке с Анастасией Костенко. Недавно у пары родился четвертый ребенок. Они растят дочек Милану и Еву, а также сыновей – Алексея и Ярослава.