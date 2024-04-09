Гарик Харламов потерял на продаже хот-догов 33 миллиона рублей

Гарик Харламов вскоре после развода с Кристиной Асмус запустил свой бизнес. Он вместе с партнерами открыл место для быстрого питания Hot Dog Bulldog, где продают хот-доги с сосисками. Юмористу принадлежит 27% от этой фирмы. Однако бизнес приносит только убытки. Ситуация улучшается, но медленно.

В 2023-м артист с партнерами смог заработать на сети быстрого питания 178,5 млн рублей, но чистая прибыль оказалась минусовой. Они потеряли целых 33,3 млн рублей. В 2022 году компания принесла убытки в 56 млн, а в 2021-м все было еще хуже – прибыль ушла в минус и составила порядка 63 млн рублей.

Другой его бизнес, управляющая компания «Бульдог», тоже не приносит ему доход, а лишь убытки. А у Константина Юшкевича и Гоши Куценко есть кинокомпания «Сцена». Она в прошлом году принесла выручку – 7,1 млн рублей. А чистая прибыль ушла в минус и составила около 2,4 млн рублей.

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Ранее не лучшим образом шли дела и в бизнесе шеф-повара Константина Ивлева. Но в 2023 году его фирма ООО «Шеф-фест» поставила рекорд. Она принесла доход и составила 22,4 млн рублей, а чистая прибыль принесла 7,4 млн рублей, пишет KP.RU.