Футболист Александр Мостовой признался, что больше пяти лет не видел своих детей: «Все живут в Испании»

Известный адвокат Александр Добровинскй запустил свою передачу «Завтрак со звездой». Его гостем стал советский футболист Александр Мостовой. Он рассказал о начале карьеры и о том, как хотел стать тренером. В 21 год спортсмен уехал за границу и женился на гражданке Португалии. Вскоре он получил гражданство этой страны. В СМИ писали, что его брак был фиктивным. Но Мостовой заверил, что это было не так.

«В то время не запрещали жениться. Многие говорили об этом, но нет. Он не был фиктивным. Просто так получилось. Молодой человек из Советского Союза на тот момент был в мышцах, в 21 год уехал в солнечную Португалию. В 21 год с половиной познакомился с девушкой оттуда и завязались отношения. Вот так получилось. А так как сказали, что если живете вместе, то можно получить гражданство, то почему бы и нет», – высказался он.

Однако потом спортсмен развелся и у него были отношения с француженкой Стефани. Они не стали играть свадьбу. Но избранница родила от него двоих детей: дочку Эмму и сына Александра. Так вышло, что они редко видят отца.

«Мы просто жили, у нас родились дети. Все живут в Испании. Мальчик Саша родился во Франции, когда я играл. Потом я уехал в Испанию играть. И мы все переехали в Испанию. девочка Эмма родилась в Испании. У них французский паспорт, испанский, португальский и русский», – поделился футболист.

Он признался, что его дети уже большие. Мостовой сожалеет, что не часто их видит.

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