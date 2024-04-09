Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, что намерены купить новое жилье в Москве

Лиза Арзамасова уже три года состоит в браке с Ильей Авербухом. Они скрывали отношения, но потом влюбленных заметили вместе на отдыхе. Теперь у супругов уже растет сын Лев. Актриса часто делится домашними кадрами. Но накануне она объявила, что хочет купить новое жилье. Они с мужем решили расшириться, поэтому подыскивают подходящие варианты в Москве.

«Мы в данный момент находится в поиске теплого, классного, уютного места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч», — поделилась Арзамасова. «Местом притяжения», – добавил Авербух.

Актриса добавила, что они ждут от друзей рекомендаций.

«Мы в ожидании», – подчеркнула она.

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А поклонники заподозрили, что Лиза беременна, поэтому ищет жилье побольше. Напомним, что после рождения сына пара сразу призналась, что они хотят завести еще детей. Илья отмечал, что после того, как Лев подрастет они попытаются завести еще одного наследника. Пока артистка никак не комментирует подозрения фанатов.