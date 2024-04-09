Похудевшая на 30 килограммов Анфиса Чехова призналась, что мужчины стали ее бояться

Анфиса Чехова обладала пышными формами, но не переставала худеть. На этот раз телеведущая посетила студию «Шоу Воли». Она рассказала, что похудела на 30 килограммов. Чехова следит за питанием, занимается йогой и вообще не употребляет сахар.

Она заверила, что не занималась спортом и никак себя не мучила. По ее словам, все получилось, когда она перестала хотеть похудеть. Телеведущая призналась, что теперь лучше себя чувствует и даже смогла избавиться от комплексов. Но Анфиса заявила, что мужчины стали хуже к ней относится.

«Теперь они меня боятся, потому что во мне все совершенно. А до этого они: "Такая классная, умная, с юмором, глубокая, мудрая. Но жирненькая. Недостаточек, сойдет". Должен быть какой-то изъян в женщине», – высказалась звезда.

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Раньше она постоянно была в центре внимания. Телеведущая отметила, что во время своих романов она сама выстраивает рамки.