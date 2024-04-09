Матвейчук рассказал о том, что происходило в жизни покойного Кунгурова: «Наблюдался рост в карьере»

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля. По предварительным данным, он совершил суицид. Эта новость поразила его близких и знакомых. Певец активно занимался развитием карьеры, вел передачу на телевидении и даже участвовал в шоу «Голос». Также он состоял в браке с девушкой по имени Ирина. Они вместе воспитывали двоих детей.

Глеб Матвейчук признался, что часто пересекался с Кунгуровым. По его словам, они виделись три и даже четыре раза в месяц. Певец заверил, что его коллега был очень позитивным.

«Никогда я не видел его в плохом настроении, он наоборот всегда поддерживал всех вокруг, был компанейским человеком, дружелюбным, со светлой душой - был человеком редких качеств. Такой рубаха-парень, очень открытый. И мне трудно поверить в то, что я сейчас прочитал о случившемся. Он также был в прекрасной физической форме, у него в последнее время наблюдался рост в карьере», – пояснил Глеб.

Он добавил, что порой Евгений выступал по пять раз в Кремле. Артист уверен, что его коллега был доволен карьерой. Он заверил, что Кунгуров никогда не жаловался на проблемы в семье, но часто рассказывал про своих детей, пишет «МК».

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Примечательно, что ранее выяснилось, что певец лежал в психиатрической клинике. Он лечился от депрессии и тревожного расстройства.