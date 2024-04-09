Рудова обратилась в соцсетях к Jah Khalib: «Насильники – это больные, закомплексованные ублюдки»

В соцсетях неожиданно завирусился подкаст с участием рэпера Jah Khalib, где он рассуждает о насильниках. Музыкант заявил, что женщины сами провоцируют преступников своей одеждой и в качестве примера привел свою жену, которая скромно ходит в платке и не вызывает интереса у других мужчин.

Актриса Наталья Рудова не смогла пройти мимо этого видео и обратилась в соцсетях к музыканту из Казахстана, пытаясь объяснить, что насилие и одежда мало чем связаны.

«Насильники – это больные, закомплексованные ублюдки. И в чем одета женщина, где она находится, и далее – это размышления тупых, необразованных людей! А дети, которых насилуют, по-вашему, тоже одеты как-то не так? Я просто горю от гнева!» - написала в своем телеграме артистка.

Звезда считает, что оправдывать насилие в современном мире неприемлемо, независимо от того, какого вероисповедания мужчина. Рудова уверена, что люди, которые этим занимаются, имеют низкий уровень образования, а также не наделены интеллектом.

Наталья посоветовала рэперу и его собеседникам не уходить дальше своей кухни в подобных беседах и уж точно не выкладывать такой тип общения в Сеть на всеобщее обозрение.

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