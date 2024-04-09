Дина Гарипова призналась, что виделась с Евгением Кунгуров в конце марта: «Это была наша с тобой последняя встреча»

Новость о смерти Евгения Кунгурова потрясла его знакомых и родных. Накануне стало известно, что он совершщил суицид. Сейчас правоохранительные органы расследуют это дело. Его жена первой узнала о случившемся, так как певец написал ей трагическое сообщение.

Пока родители оперного певца отказываются комментировать случившееся. Поражена случившимся и Дина Гарипова. Примечательно, что она виделась с ним в конце марта на съемках программы «Романтика романса», который Кунгуров вел с Екатериной Гусевой.

Певица выложила фото, которое сделала с Евгением. Она не может поверить, что больше его не увидит.

«Женя, Женечка... Поверить не могу в то, что это была наша с тобой последняя встреча... Прощай, добрый друг...» – написала артистка.

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Напомним, что они вместе участвовали в шоу «Голос» 12 лет назад. Их наставником был Александр Градский. Примечательно, что в финале именно Дина обошла Евгения и стала победительницей. Несмотря на это, они стали дружить и поддерживали общение.