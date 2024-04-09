Беременная Зоя Бербер рассказала, что ждет мальчика: «У дочки появится братик»

Зоя Бербер недавно вышла замуж. Актриса узаконила отношения с новым возлюбленным Максимом Белбородовым. Тогда она уже была беременна. Звезда сериала «Реальные пацаны» также растит дочку Надежду от первого брака с Александром Синегузовым. Девочке уже восемь лет. Теперь Зоя рассказала, что ждет рождения сына. Более того, она призналась, что радостное событие должно произойти ближе к лету.

«Посмотрим – скоро мы переедем, к лету у нее появится братик, жизнь поменяется... Когда все стабилизируется, тогда и будет видно», — пояснила артистка.

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Она также отметила, что пока ее дочка не готовится к тому, что в семье будет еще один ребенок. Бербер считает, что разница в возрасте между детьми должна сыграть ей на пользу, так как Надежда уже многое понимает и не должна ревновать родителей к брату, пишет «АиФ».