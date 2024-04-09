В концертном зале «Москва» состоялась премьера мюзикла Аниты Цой «Ожерелье России. Легенды»

Накануне в концертном зале «Москва» с большим успехом прошла премьера Всероссийского этнографического мюзикла «Ожерелье России. Легенды». Его создательницей является Анитой Цой. Она работала над мюзиклом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Примечательно, что ей удалось установить новый рекорд. Более 30 тысяч участников из разных уголков страны приняли участие в отборочных фестивалях, которые проводились по различным номинациям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство. На сцене выступило 475 артистов из 24 городов страны.

Поддержать Аниту и увидеть новое представление пришли звезды: Анастасия Волочкова, Дмитрий Колдун, Диана Гурцкая, Николай Агутин и Таисия Повалий.

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По словам Цой, она хотела пробудить в людях толерантность, так как в России живут разные народы и нужно быть дружественными. Певица также уверена, что культура является национальной идеей страны.

Зрители остались в восторге от представления. Многие отметили, что у певицы получилось вызвать бурю эмоций.