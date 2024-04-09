Ксения Собчак на отдыхе появилась с авоськой за полмиллиона рублей

Ксения Собчак устроила себе отпуск. Она улетела в Дубай с сыном Платоном. Телеведущая всегда с собой берет много нарядов. Она следит за модой и любит носить брендовые вещи.

В социальных сетях она на днях поделилась фотографиями из своего роскошного номера в отеле Burj Al Arab. Блондинка не удержалась и похвасталась своим образом. На пляж она отправилась в черном платье, соломенной шляпе и взяла с собой плетеную сумку-шопер YSL из рафии.

К слову, эта сумка выглядит минималистично, но стоит больших денег. На официальном сайте бренда цена аксессуара 5300 долларов, а это около полумиллиона рублей.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что в Дубай Собчак прилетела на время школьных каникул. Она захотела провести время с наследником. Телеведущая призналась, что встретила много друзей на курорте, так как сейчас там благоприятная погода. На свой отдых она не жалеет денег. За двухуровневый суперлюкс в роскошном отеле Ксения отдала около 2,3 миллиона рублей за неделю.