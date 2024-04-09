Жена Евгения Кунгурова пыталась с ним развестись через суд за год до его смерти

Евгений Кунгуров был найден мертвым. Трагедия случилась 8 апреля. Певец совершил суицид. Он написал тревожное сообщение своей жене Ирине. Она сразу направила в его дом спасателей и психолога, но они не успели никак помочь артисту.

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Правоохранительные органы теперь выясняют обстоятельства случившегося. Выяснилось, что Кунгуров находился в депрессии и несколько раз лежал в психиатрической клинике в 2023 году. Тогда же летом с ним пыталась развестись жена. Так как у них двое детей, ей пришлось обратиться в суд ради развода.

Так вышло, что ее просьбу отклонили, так как документ был подан не по месту постоянной регистрации певца. По всей видимости, позже они передумали разводиться.

Напомним, что у Евгения был первый брак с Натальей Троицкой. Она пыталась помочь ему побороть алкогольную зависимость. Однако артист бросил вредную привычку уже после развода с ней. У них есть сын, о рождении которого певец сначала не знал.

По материалам «СтарХит»