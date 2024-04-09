Продюсер Дворцов заявил, что Пугачева устроит гастрольный тур по Европе после юбилея

Алла Пугачева готовится отметить свой день рождения. Ей исполнится 75 лет 15 апреля. Певица ранее заявила, что выпустит новые песни, чтобы порадовать поклонников. А теперь продюсер Сергей Дворцов решил рассказать о планах Примадонны. Оказалось, что она хочет ярко отметит юбилей и даже намерена устроить гастроли по Европе.

«Алла Борисовна много лет любила роскошь, богатство, окружать себя разными людьми. Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания», – подчеркнул продюсер.

По его словам, в день рождения певица позовет на праздник друзей. А уже потом отправится в тур. По словам Дворцова, она намерена выступить в Израиле, а затем прокатиться по Европе. Он подчеркнул, что в планах артистки выступление на Кипре, пишет издание «Абзац».

Он также добавил, что в записи альбома звезде помогает экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Ранее Пугачева дружила с Лободой и даже называла ее своей преемницей.

Напомним, что в 2023 году Примадонна приезжала в Россию. Тогда она была замечена в звукозаписывающей студии в Твери, где записала три новые песни. Две из них вышли в марте и апреле. А недавно появились слух, что певица намерена вернуться на сцену.