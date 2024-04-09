Никита Ефремов признался, что боится заводить детей из-за своей семьи: «Столько там всего происходит»

Никита Ефремов является востребованным актером. Он продолжает дело своего отца. Многие отмечают, что у него настоящий талант. Более того, артист обладает привлекательной внешностью. Он уже давно состоит в разводе с Яной Гладких. Потом у него были романы, но они оказались несерьезными.

В 2023 году Ефремов впервые вышел в свет с новой возлюбленной Ольгой Шурыгиной. 35-летняя художница с ним была на Каннском кинофестивале. В интервью для YouTube-подкаста с Владом Агановым он признался, что хочет детей, но его останавливает страх.

«Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно отцовства. Вот сделаю ребенка сейчас, и его ждет вот это все… Могу я этот страх не осознавать? Ну вот открываю этот страх… Есть куча факторов внешних, которые могут меня тормозить», – пояснил Никита.

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