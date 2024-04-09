У Эвелины Бледанс умерла сестра Диана

Эвелина Бледанс не скрывала, что у нее есть сводная сестра Диана. Но певицу редко можно было увидеть с родственницей. А накануне она рассказала, что ее сестра умерла. Артистка узнала об этом от дочки своей родственницы Даниеллы. Она находилась на гастролях, когда случилась трагедия. Бледанс собиралась отправится в Ялту, но потом решила не подводить своих коллег. Звезда оказала финансовую помощь родным.

«Я оплатила похороны», — заявила актриса в передаче «Звезды сошлись».

Также она призналась, что ее сестра вела не лучший образ жизни. Диана с юного возраста стала употреблять алкоголь и запрещенные вещества. Вскоре у нее появились проблемы со здоровьем – гепатит и цирроз. По словам Эвелины, родственница не хотела лечиться и регулярно требовала денег. Артистка хотела ей помочь и даже купила дорогостоящие лекарства, но сестра от них отказалась. Более того, Диана не поздравила Бледанс, когда у нее родился сын.

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