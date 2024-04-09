Ольга Бузова заявила, что ждет главную роль в кино: «Уверена, что она скоро случится»

Ольга Бузова за последние 10 лет смогла стать телеведущей, певицей, а также актрисой. Недавно она озвучила главную героиню во французском фильме «Дождь из мужчин». По словам артистки, она уже играла в кино, но у нее были небольшие роли. А когда звезду спросили, хочет ли она стать режиссером, то Ольга заверила, что ей нравится быть режиссером своей жизни и с этой функцией больше никто не справится. При этом она хочет получить значимую роль.

«Что касается кинематографа, то я бы лучше сначала увидела все изнутри. У меня действительно были небольшие роли и эпизоды в сериалах и кино, но я жду главную роль и уверена, что она скоро случится», – поделилась телеведущая в интервью Teleprogramma.pro.

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Она также рассказала, что никогда не пользовалась сайтами для знакомств. Но Бузова не стала исключать, что в будущем воспользуется таким способом, чтобы найти мужчину.