Виктория Боня согласилась на свидание с иностранцем, который приносил ей букеты

Виктория Боня, звезда «Дома-2», оказалась в центре внимания после того, как решила принять ухаживания незнакомца-иностранца, который приносил ей букеты домой.

В своем телеграме Боня поделилась, что 9 апреля пойдет на свидание с этим мужчиной. Рассказывая это, блогерша выглядела очень счастливой.

«Девочки, я завтра иду на свидание. Оказывается, тот, кто приносил мне букеты, приходил в гости в мой подъезд. Он позвонил в дверь, но меня не было дома. Охранник сказал, что он не хочет оставлять букет, а хочет отдать его лично мне. Я пришла, а букета нет. Странно. А вечером он позвонил и предложил встретиться в ресторане», — написала Виктория.

Незнакомец, по словам Бони, оказался высоким иностранцем ростом около 190 сантиметров. Виктория согласилась на свидание, и теперь поклонники с нетерпением ждут подробностей.

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