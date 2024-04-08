Катя Лель показала дочь от бывшего мужа в день ее 15-летия

Катя Лель долгое время не рассказывала о личной жизни. Но в 2023 году певицу не только накрыла новая волна популярности. Она призналась, что развелась с Игорем Кузнецовым. Позже певица намекнула, что он ей изменял. В этом браке родилась дочка Эмилия. 8 апреля артистка поздравила ее с 15-летием. Лель облачилась с ней в похожие платья черного цвета. Именинница была выше мамы на несколько сантиметров. Она призвала ее быть открытой и ничего не бояться.

«Я всегда с тобой! Вся наша семья всегда рядом! Мы гордимся тобой и благодарим, что ты есть у нас, Богом данная, в любви! Божьего благословения во всем и добрых людей рядом!» — заявила певица.