Виктория Боня заявила, что принимает ухаживания иностранца: «Он похож на папу Анджелины»

Виктория Боня в свои 44 года не перестает искать любовь. В 2023 году она даже обратилась к врачам, чтобы стать моложе. Модель старается выглядеть свежо и привлекательно. При этом ее роман с бизнесменом Русланом Гасановым, который моложе ее на 13 лет, закончился. Они пробыли вместе недолгий срок.
Большую часть времени светская львица проводит в Дубае, но на днях она прилетела в Москву. Звезда рассказала, что за ней ухаживает знакомый ее соседей по квартире в столице. Она запечатлела мужчину в черном наряде. Боня демонстрировала его корзину цветов.
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Виктория Боня постоянно оказывается в центре мужского внимания. Фото: соцсети Виктории Бони
Виктория неожиданно заявила, что мужчина оказался похож на ее бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита, которому она родила дочь Анджелину.
«Сегодня незнакомец второй букет принес сам. Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моем подъезде. Ну что, пригласил на свидание. Идем? Кстати, он иностранец, похож на папу Энджи», — похвасталась телеведущая.
По все видимости, ей нравится мужчина, который стал осыпать ее подарками.