Виктория Боня заявила, что принимает ухаживания иностранца: «Он похож на папу Анджелины»

Виктория Боня в свои 44 года не перестает искать любовь. В 2023 году она даже обратилась к врачам, чтобы стать моложе. Модель старается выглядеть свежо и привлекательно. При этом ее роман с бизнесменом Русланом Гасановым, который моложе ее на 13 лет, закончился. Они пробыли вместе недолгий срок.

Большую часть времени светская львица проводит в Дубае, но на днях она прилетела в Москву. Звезда рассказала, что за ней ухаживает знакомый ее соседей по квартире в столице. Она запечатлела мужчину в черном наряде. Боня демонстрировала его корзину цветов.

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