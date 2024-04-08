Актриса из сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова решила отказаться от алкоголя, увидев свое фото

Екатерина Семенова многим известна по сериалу «Две судьбы». Актриса поделилась своей историей борьбы с алкогольной зависимостью. Она приняла решение отказаться от алкоголя после того, как увидела свою фотографию, на которой выглядела отечной. Екатерина призналась, что раньше регулярно употребляла спиртное и отрицала наличие проблем. Однако, она смогла взять себя в руки и научилась контролировать потребление алкоголя. В этом ей помог специалист.

«Я бытовая пьяница. Утром плохо, не соображаешь», — сказала она в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В своей борьбе с зависимостью Екатерина столкнулась с трудностями в профессии. Она потеряла интерес к работе и перестала получать приглашения на съемки. В результате возникли периоды депрессии и апатии, когда ей не хотелось выходить из дома.

«Я пошла в психотерапию. Стала с этим разбираться. Я могу выпить бокал вина, два бокала вина, но не больше», — пояснила звезда.

Екатерина также рассказала о своем опытеопыте борьбы с анорексией, которую она преодолела с помощью лечения. История Семеновой демонстрирует, что борьба с зависимостями может быть трудной, но возможной. Она служит вдохновением для тех, кто сталкивается с подобными проблемами и ищет путь к выздоровлению.